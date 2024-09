Unsound Festival 2024, la musica del futuro passa dalla Polonia

In quel momento in cui l’estate cede il passo all’autunno, ovvero quel periodo dell’anno in cui si passa dai concerti all’esterno a quelli indoor, trova spazio uno dei festival più interessanti dell’elettronica. Siamo a Cracovia, in Polonia, dove oramai da vent’anni va avanti l’Unsound. Partito come piccola realtà locale, ora il festival ha raggiunto una dimensione worldwide, come dimostrano le sue edizioni tenutosi a New York (dove tornerà dal 14 al 17 novembre), Londra, Toronto, Minsk.

Un festival largo, lungo una settimana (quest’anno si va dal 29 settembre al 6 ottobre) e diffuso in varie location della città polacca, che quest’anno ruoterà attorno al tempo del noise, del rumore. Un misto di concerti, dj set, presentazioni e premiere che esplorano il mondo mutante della musica (elettronica e non solo), con un’ambizione non solo di festa, ma anche di ricerca, scoperta, ascolto.

Nel lunghissimo cartellone di eventi per la settimana di Unsound spiccano alcuni progetti speciali come quello della compositrice Mica Levi che, dopo aver firmato la colonna sonora dell’acclamato La zona d’interesse, si presenterà a Cracovia con una suite di lavori orchestrali (uno dei quali commissionato per l’occasione) eseguiti con la Sinfonietta Cracovia, e quello di Kali Malone che in città porterà All Life Long (for organ, choir & brass), uno speciale concerto con la leggenda del noise Stephen O’Malley dei Sunn O), accompagnati per l’occasione da una sezione di fiati e da un coro locali (Capella Cracoviensis).

Gli spettacoli e i dj set, che si terranno da mattina a notte, vedranno inoltre il debutto del live show di Crystallmess, la dj voluta da Frank Ocean sul palco con lui al Coachella, la prima volta di Actress in B2B con Skee Mask, Kode9 che presenterà History of Hyperdub, la storia della sua etichetta, e la nostra Valentina Magaletti che si esibirà in due differenti occasioni: da un lato con la portoghese Nídia, dall’altro con l’olandese upsammy. Completano il cartellone artisti da varie parti del mondo come Egitto, Corea, Australia, Kenya, Bielorussia, Messico e una serie di artisti polacchi.

Unsound Krakóv 2024 si terrà dal 29 settembre al 6 ottobre a Cracovia.