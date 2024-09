Tom Morello: il ragazzo sulla copertina di ‘Evil Empire’ dei Rage Against the Machine era Elon Musk

Chi difende il “sistema” e chi si ribella? E chi si percepisce come tale?

Poche ore fa Elon Musk, usando un’espressione che richiama il nome dei Rage Against the Machine, si è chiesto su X «perché così tanta gente si incazza A FAVORE della macchina?». Ovvero: perché al posto di andare contro il sistema come fanno lui o Donald Trump, tanta gente se la prende con loro e si danna per difendere lo status quo?

Quel «raging FOR the machine» non ha lasciato indifferente Tom Morello. Il chitarrista dei Rage Against the Machine ha replicato postando la copertina del secondo album del gruppo, Evil Empire.

Sulla cover c’era un ragazzo vestito da supereroe che simboleggiava il potere americano e per l’appunto l’impero del male. Era una variazione su Crimebuster, l’eroe dei fumetti di Mel Ramos a cui era stata messa sul petto la “E” di “evil” al posto della “C” del nome.

La risposta di Morello a Musk: «Strano, perché era Elon il ragazzo sulla copertina di Evil Empire».