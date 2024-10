Sting, tre date in Italia nel 2025

Sting ha annunciato tre date in Italia nel 2025. Si esibirà il 6 luglio a Bassano del Grappa (Bassano Music Park), il 7 luglio a Roma (Auditorium Parco della Cavea) e il 9 luglio a Codroipo, in provincia di Udine (Villa Manin).

A differenza degli ultimi concerti fatti nel nostro paese, il musicista porterà il nuovo progetto Sting 3.0, un trio che per la strumentazione ricorda i Police e che è formato dal cantante e bassista con il chitarrista Dominic Miller e il batterista Chris Maas. La prevendita generale inizierà mercoledì 6 novembre, per i membri del fan club da domani sul sito ufficiale di Sting.

Attualmente in tour negli Stati Uniti, il trio sta proponendo classici dei Police (l’iniziale Message in a Bottle, Every Little Thing She Does Is Magic, Driven to Tears, Roxanne, Every Breath You Take) e dalla carriera solista, da Fields of Gold a Englishman in New York.

In repertorio c’è anche il singolo pubblicato a settembre da Sting con Miller e Maas, I Wrote Your Name (Upon My Heart).