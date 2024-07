Serj Tankian agli Imagine Dragons: «Suonereste nella Germania nazista?»

Il cantante dei System of a Down, Serj Tankian, ha nuovamente criticato gli Imagine Dragons per aver suonato in Azerbaijan lo scorso settembre. Il cantante della band, Dan Reynolds, ha difeso la scelta sulle pagine di Rolling Stone, e ora Tankian è tornato a porre domande, chiedendo a Reynolds se suonerebbe nella Germania nazista.

Il mese scorso Tankian aveva detto che gli Imagine Dragons «non erano bravi esseri umani» per aver suonato in Azerbaijan, e Reynolds aveva risposto così: «Ci sono leader corrotti e guerrafondai in tutto il mondo, e dove tracci il confine?».

Il 4 luglio Tankian ha risposto, direttamente dal suo profilo Instagram, con un lungo post: «Con rispetto, traccio il limite tra pulizia etnica e genocidio», ha scritto .

«Suonerebbero nella Germania nazista? Perché non vogliono suonare in Russia? Perché non è popolare? Sostengono l’Ucraina ma non gli armeni dell’Artsakh? L’unica ‘scelta scivolosa’ è la farsa dell’equivalenza morale al centro di questo atteggiamento ipocrita. Non ho niente contro questo tizio né contro la sua band. Odio solo che gli artisti vengano sfruttati per fare whitewashing su dittature genocide».

