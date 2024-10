Santi Francesi, in arrivo il club tour autunnale

Una performance a sorpresa in metropolitana, a Milano, in concomitanza con l’apertura completa della linea M4: ecco come i Santi Francesi, il duo musicale piemontese composto da Alessandro De Santis e Mario Francese, avevano salutato, a inizio ottobre, l’uscita del loro nuovo singolo, Ho paura di tutto. Il brano farà parte del loro prossimo EP, Potrebbe non avere peso, in uscita l’8 novembre. E intanto si preparano a cominciare il Club Tour 2024, che a partire dal 20 novembre li porterà in tutta Italia.

Il kick off sarà al Teatro della Concordia di Venaria Reale (Torino). Si prosegue il 23 novembre a Padova, il 26 a Firenze, il 29 a Bologna. Il 3 dicembre saranno a Molfetta,il 5 a Napoli, il 10 a Milano. Il tour si concluderà il 13 dicembre all’Atlantico di Roma.

«La canzone», hanno dichiarato i Santi Francesi parlando di Ho paura di tutto, «anche a livello di sonorità e groove, non lascia spazio a paralisi di nessun tipo, è anzi un inno all’accettazione della paura in quanto motore salvifico per eccellenza: se abbiamo paura, siamo ancora svegli».

I biglietti sono disponibili su Vivo Concerti.