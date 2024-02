Sanremo 2024, ecco l’ordine di uscita dei cantanti nella prima serata

Si inizia. Si terrà stasera la prima serata di Sanremo 2024 durante la quale, a differenza delle altre edizioni, si esibiranno tutti e 30 i cantanti in gara. Orario di inizio, con la Fanfara del IV Reggimento a cavallo dei Carabinieri: ore 20.40 dopo il Prima Festival condotto da Paola & Chiara. Si finirà attorno alle 2.

Il co-conduttore della serata sarà Marco Mengoni, che canterà Due vite e non solo, presenterà le canzoni, consegnerà i fiori. L’ospite sarà la sciatrice Federica Brignone. Ci sarà un omaggio a Toto Cutugno. Daniela Di Maggio, madre di Gianbattista Cutolo detto Giogiò, parlerà del figlio ventiquattrenne musicista (suonava il corno nell’Orchestra Scarlatti Camera Young) che è stato ucciso a Napoli nel 2023 con un colpo di pistola.

In collegamento dalla nave ci sarà Tedua, sul palco in Piazza Colombo si esibirà Lazza. Si collegheranno dal glass box, l’Aristonello, fuori dal teatro Fiorello, Fabrizio Biggio e Alessia Marcuzzi.

Questa sera le 30 canzoni saranno giudicate dalla Sala stampa, tv e web. A fine serata, verranno svelate solo le prime cinque in classifica della classifica provvisoria.

Ecco l’ordine di entrata dei cantanti stasera. Gli ultimi saranno i primi nelle serate di mercoledì e giovedì quando saranno divisi in due gruppi. La prima a entrare sarà come da tradizione una donna:

Clara, Diamanti grezzi

Sangiovanni, Finiscimi

Fiorella Mannoia, Mariposa

La Sad, Autodistruttivo

Irama, Tu no

Ghali, Casa mia

Negramaro, Ricominciamo tutto

Annalisa, Sinceramente

Mahmood, Tuta gold

Diodato, Ti muovi

Loredana Bertè, Pazza

Geolier, I p’ me, tu p’ te

Alessandra Amoroso, Fino a qui

The Kolors, Un ragazzo una ragazza

Angelina Mango, La noia

Il Volo, Capolavoro

BigMama, La rabbia non ti basta

Ricchi e Poveri, Ma non tutta la vita

Emma, Apnea

Nek e Renga, Pazzo di te

Mr. Rain, Due altalene

Bnkr44, Governo punk

Gazzelle, Tutto qui

Dargen D’Amico, Onda alta

Rose Villain, Click boom!

Santi Francesi, L’amore in bocca

Fred De Palma, Il cielo non ci vuole

Maninni, Spettacolare

Alfa, Vai!

Il Tre, Fragili