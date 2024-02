Sanremo 2024, l’ordine di uscita dei cantanti nella terza serata

Amadeus ha reso noto l’ordine di uscita dei cantanti nella terza serata di Sanremo 2024 che si terrà stasera, giovedì. Esattamente come ieri, saranno presentati da un concorrente che questa sera non si esibirà.

Ecco ordine di uscita (inizia Il Tre, finisce La Sad) e abbinamenti che sono stati estratti a sorte stamattina:

Il Tre presentato da Loredana Bertè

Maninni presentato da Alfa

Bnkr44 presentati da Fred De Palma

Santi Francesi presentati da Clara

Mr. Rain presentato da Il Volo

Rose Villain presentata da Gazzelle

Alessandra Amoroso presentata da Dargen D’Amico

Ricchi e Poveri presentati da BigMama

Angelina Mango presentata da Irama

Diodato presentato da The Kolors

Ghali presentato da Mahmood

Negramaro presentati da Emma

Fiorella Mannoia presentata da Annalisa

Sangiovanni presentato da Renga Nek

La Sad presentati da Geolier

Le esecuzioni saranno votate dal pubblico via televoto e dalla giuria delle radio. Contano ognuna per il 50% e daranno vita a una classifica di cui saranno rivelate solo le prime cinque posizioni, come ieri sera.

Sul palco esterno si esibiranno Paola & Chiara, sulla nave Bresh. La co-conduttrice è Teresa Mannino, gli ospiti Gianni Morandi, Eros Ramazzotti, che festeggia i 40 anni di Terra promessa, Russell Crowe, Sabrina Ferilli, protagonista della fiction Gloria, ed Edoardo Leo per Il clandestino. Paolo Jannacci e Stefano Massini proporranno l’inedita L’uomo nel lampo sul tema delle morti sul lavoro.