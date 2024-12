Sanremo 2025, ecco i nomi dei 30 concorrenti in gara

Carlo Conti ha mantenuto la passione del predecessore Amadeus, che amava scandire la road to Sanremo con un certo numero di annunci (e, a volte, annunci degli annunci). E allora ecco che le sveglie dei nostri telefonini oggi erano puntate alle 13.30 quando al TG1, in diretta nazionale, il nuovo direttore artistico e conduttore ha svelato i partecipanti della 75ima edizione della Festival in programma dall’11 al 15 febbraio.

La domenica italiana: pasta al forno e lista dei Big di #Sanremo2025 🍝 OGGI al TG1 delle 13:30

Carlo is cooking 👨‍🍳#1dicembre — Festival di Sanremo (@SanremoRai) December 1, 2024

La prima novità è che i cantanti in gara saranno 30: “Ora riprenderò a dormire tranquillo, perché queste settimane sono state davvero difficili, mi hanno messo in difficoltà, tant’è che abbiamo portato i protagonisti a 30. E altri 10 avrebbero meritato”, ha detto Conti prima di tirare fuori il famigerato “foglietto” con la lista.

Ecco i nomi:

Achille Lauro

Gaia

Coma_Cose

Francesco Gabbani

Willie Peyote

Noemi

Rkomi

Modà

Rose Villain

Brunori Sas

Irama

Clara

Massimo Ranieri

Emis Killa

Sarah Toscano

Fedez

Simone Cristicchi

Joan Thiele

The Kolors

Bresh

Marcella Bella

Tony Effe

Elodie

Olly

Francesca Michielin

Lucio Corsi

Shablo feat. Guè, Joshua e Tormento

Serena Brancale

Rocco Hunt

Giorgia

Davanti alla domanda della giornalista del Tg1 sulla presenza di Fedez e Tony Effe, già al centro di un beef, Conti ha commentato: “Sono ragazzi intelligenti, canteranno e basta”. E sui nomi: “È un cast particolarmente variegato, saranno importanti le canzoni”.