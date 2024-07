Sabrina Carpenter ha le allucinazioni nel nuovo spot delle Olimpiadi di Parigi

Se vedete Sabrina Carpenter parlare con un uccellino, probabilmente è perché ha bevuto troppo espresso: lunedì la NBC ha pubblicato un nuovo spot promozionale per le prossime Olimpiadi di Parigi con protagonista nientemeno che la popstar che ha messo in musica il caffè.

Il video segue la musicista mentre conversa con un simpatico uccello blu che vola al suo tavolo in un bar parigino.«Cosa ci faccio a Parigi? Non è ovvio? Le Olimpiadi!«, dice Carpenter all’uccellino cinguettante, prima di elencare le cose che la entusiasmano di più dei Giochi: «L’incredibile cerimonia sulla Senna, la rivalità USA-Australia in piscina… Non sono mai stata così felice per qualcosa in vita mia».

Mentre la sua hit Espresso suona in sottofondo, la telecamera fa zoom per su di lei che ride da sola mentre i camerieri si scambiano sguardi preoccupati. «Credo che abbia bevuto abbastanza espresso», dice una cameriera.

Il video: