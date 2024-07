Roger Waters, il maiale di ‘Animals’ dei Pink Floyd usato per dire «no al genocidio»

Algie torna a “volare” nel cielo di Londra. Roger Waters ha spesso usato in concerto il maiale di Animals dei Pink Floyd per lanciare i suoi messaggi. Ora l’ha ritirato fuori, in versione azzurra, e l’ha fatto alzare nei pressi del Big Ben e di Westminster.

Il messaggio scritto sul maiale: “Smettete di uccidere i miei fratelli e le mie sorelle. Con amore, R” dove ovviamente R sta per Roger. Che nel copy entra nello specifico del conflitto in corso a Gaza e scrive: «Non è complicato. Smettete di uccidere i nostri fratelli e le nostre sorelle in Palestina. Stop al genocidio».

Due giorni fa, Piers Morgan ha pubblicato sul suo canale YouTube i 70 minuti di intervista a Waters in cui i due affrontano animatamente argomenti politici e non, dal fatto che il musicista non sia del tutto convinto di quel che è successo il 7 ottobre alle dichiarazioni su quanto è stato disgustoso Bono a rendere omaggio alle vittime del raid di Hamas al festival. Ma anche l’amicizia con Eric Clapton, Putin e l’Ucraina, le presidenziali americane, le parole di David Gilmour e Polly Samson su di lui, l’idea che «gli israeliani vogliono uccidere ogni singolo palestinese».