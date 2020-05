Guarda Roger Waters che suona ‘Mother’ dei Pink Floyd rispettando il distanziamento sociale

Ieri Roger Waters ha pubblicato sui suoi social un video in cui suona il classico brano dei Pink Floyd Mother, estratto dal leggendario The Wall, con la band con cui va in tour. Solo che visto il coronavirus, suonano ognuno a casa sua. “Il distanziamento sociale è un male necessario nel mondo del COVID”, ha scritto Waters su Twitter, “Guardare Mother mi ricorda come la gioia di essere in una band sia qualcosa di insostituibile”.

Social distancing is a necessary evil in Covid world. Watching "Mother" reminds me just how irreplaceable the joy of being in a band is. pic.twitter.com/F4fxQCfbd6

