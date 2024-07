Ora le 13 tracce di ‘No Name’ di Jack White hanno un nome

Dopo aver pubblicato a sorpresa il disco No Name, Jack White rivela “live” nuovi dettagli a proposito del suo ultimo lavoro. L’ex White Stripe, durante un concerto di beneficenza per l’American Legion Post 82 a Nashville, ha condiviso qualche informazione che non sapevamo. A cominciare dai titoli dei 13 brani.

“Ho qualcosa di speciale per voi al banchetto del merchandising all’uscita”, ha detto al pubblico. Quel “qualcosa di speciale” si è rivelato essere l’album No Name ma non più bianco e senza i titoli delle tracce, bensì un vinile blu con i nomi delle canzoni e tutte le informazioni sul progetto. Per esempio, le persone a cui il disco è dedicato, nomi come Mia Goth, Coco Crisp e Dick Trickle.

Inoltre, ora l’album ha anche una cover, disegnata da White insieme ai suoi figli e – secondo gli utenti di Reddit – ispirata a una foto del Monte Rushmore che White aveva condiviso su Instagram qualche mese fa.

Ecco i titoli delle 13 canzoni:

Old Scratch Blues

Bless Yourself

That’s How I’m Feeling

It’s Rough on Rats (If You’re Asking)

Archibishop Harold Holmes

Bombing Out

What’s the Rumpus?

Tonight (Was a Long Time Ago)

Underground

Number One with a Bullet

Morning at Midnight

Missionary

Terminal Archenemy Endling

Qui la “nuova” cover condivisa da un utente su Reddit:

E questo il post Instagram a cui sarebbe ispirata:

Un post condiviso da Jack White (@officialjackwhite)

Infine, ecco il vinile blu con i titoli delle 13 tracce: