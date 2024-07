Jack White ha pubblicato a sorpresa un nuovo album. Naturalmente, parlando di Jack White, le modalità di pubblicazioni non sono le solite: l’album è uscito in vinile, come di consueto per l’artista, ma è stato disponibile solo per coloro che ieri sono riusciti a raggiungere uno dei negozi della sua Third Man Records a Nashville, Detroit e Londra.

L’album infatti è stato regalato a chiunque ieri abbia fatto un acquisto all’interno degli store della Third Man. Per i fortunati che sono riusciti ad ottenerlo, il vinile si presente trasparente con la sola scritta No Name. Al momento non è chiaro se verrà pubblicato in scala più ampia o postato sui servizi di streaming. Quando gli sono stati chiesti ulteriori dettagli, l’addetto stampa di White ha dichiarato di essere «sorpreso come tutti gli altri» del nuovo disco.

L’album è la prima uscita di Jack White da Entering Heaven Alive del 2022.