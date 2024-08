Nel nuovo video di Taylor Swift ‘I Can Do It With a Broken Heart’ ci sono il backstage e le prove dell’Eras Tour

Taylor Swift ha pubblicato il video di I Can Do It With a Broken Heart, la traccia di The Tortured Poets Department in cui confessa di essersi esibita depressa, ma fingendo in scena d’essere felice come se ogni giorno fosse il suo compleanno: “Piango un sacco, ma sono molto produttiva, è un’arte / Sai di essere brava quando riesci a farlo con il cuore spezzato”.

È quindi appropriato che il video sia un collage di immagini tratte dal backstage, dai riti con la band ai momenti prima di entrare in scena fino al tutto “sott’acqua” visto dal basso, e dalle prove dell’Eras Tour e in particolare del nuovo segmento dedicato a Tortured Poets Department.

Tempo fa si era diffusa la voce secondo cui, per non farsi vedere dal pubblico nella strada tra il camerino e il palco, Swift si nascondeva dentro un carrello delle pulizie. Nel video, dopo una trentina di secondi, la si vede effettivamente entrare in un finto cleaning cart.

Taylor Swift - I Can Do It With A Broken Heart (Official Video)

Ieri sera intanto Swift ha accolto altri due ospiti sul palco dell’Eras Tour, per l’ultima data allo Stadio Wembley di Londra, dove fra giugno e agosto si è esibita otto volte. Jack Antonoff (a questo link la storia del loro rapporto) si è unito a lei per fare a voce e chitarra acustica Death By a Thousand Cuts e Getaway Car, mentre Florence Welch ha cantato dal vivo con Swift nella prima esecuzione assoluta di Florida!!!. L’Eras Tour riprenderà a ottobre nel Nord America e finirà l’8 dicembre a Vancouver.

📹 | FULL video of Taylor and Jack Antonoff performing ‘Death By A Thousand Cuts’ x ‘Getaway Car’!!! 🫶🏼 pic.twitter.com/JkjlIicNnL — The Eras Tour Singapore (@TSTheErasTourSG) August 21, 2024