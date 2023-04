Per nascondersi, Taylor Swift si sposta dentro a un carrello delle pulizie

Il tour di Taylor Swift è partito: ve ne sarete accorti, sui social di ogni media ci sono i video delle sue performance. Ma una cosa molto interessante succede appena fuori dal palco. O meglio: mentre si raggiunge il palco. Perché dopo che qualcuno aveva ipotizzato che la popstar raggiungesse lo stage nascosta in un carrello per le pulizie, un nuovo video conferma che è proprio così.

Ma perché non raggiungere direttamente lo stage camminando, come tutti? Perché sarebbero in vendita alcuni posti a visibilità limitata che permetterebbero ai fan di intravedere parte del backstage. E quindi eccola che esce dal carrello delle scope per evitare occhi (e videocamere) indiscrete.

Già nel 2017, Stereogum raccontò che una volta Taylor fu portata fuori dal suo appartamento di New York in una valigia per evitare i paparazzi. Ora che è stata scoperta cambierà tattica?