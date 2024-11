Mk.Gee ha debuttato al SNL: i video di ‘Alesis’ e ‘Rockman’

Il musicista e cantautore Mk.gee ha debuttato al Saturday Night Live con l’esibizione di Alesis e del suo singolo recentemente pubblicato Rockman.

Il primo, tratto dal primo album in studio del chitarrista, Two Star & the Dream Police, vedeva anche la partecipazione, rispettivamente, di Zack Sekoff e Andrew Aged alla chitarra e all’elettronica.

Mk.gee: Alesis (Live) - SNL

Il 28enne nativo del New Jersey ha poi eseguito Rockman. Il video qui:

Mk.gee: ROCKMAN (Live) - SNL

Il brano, uscito a ottobre, è stato paragonato da molti al sound di Mk.Ge Sting e ai Police. Gordon ha pubblicato il suo singolo di debutto I Know How You Get nel 2017, seguito da altri brani e da un EP nel 2018, Pronounced McGee. Lo stesso anno ha pubblicato un altro EP chiamato Fool.