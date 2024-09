Li avete sentiti i Kills che rifanno ‘Happier Than Ever’ di Billie Eilish?

I Kills hanno fatto una cover di Happier Than Ever di Billie Eilish. Dopo averla suonata in radio l’anno scorso, Alison Mosshart e Jamie Hince l’hanno ora pubblicata sui servizi di streaming in una versione registrata in studio col produttore Paul Epworth.

La canzone fa parte dell’EP Happier Girls Sessions che la band pubblicherà venerdì 20 settembre. Il disco contiene anche nuove versioni definite «non elettriche» di quattro pezzi tratti da God Games, l’ultimo album del duo (qui la nostra intervista), ovvero My Girls My Girls, 103, New York e Better Days.

«È tutta colpa di Sirius XM», ha detto Mosshart a proposito della cover di Eilish. «L’anno scorso ci hanno invitati per fare una session acustica e ci hanno chiesto di suonare una cover. Happier Than Ever mi è sempre piaciuta molto, la cantavao sempre quand’ero a casa, m’è sembrata una buona idea».

È stata l’etichetta Domino dopo la session a Sirius XM a chiedere loro di registrarla in versione elettrica. «Una cover elettrica della cover acustica… e più elettrica è, meglio è. Grazie Billie per aver scritto una canzone tanto brillante».

The Kills - Happier Than Ever (Official Audio)

Watch this video on YouTube