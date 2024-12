Lee Gamble, Upsammy, Mike Paradinas e molti altri nella nuova stagione di Inner_Spaces

Nove appuntamenti per una nuova stagione extralarge. È questo il programma primaverile di Inner_Spaces, la rassegna che porta all’Auditorium San Fedele e alla Chiesa di San Fedele di Milano il meglio di musica elettronica ricercata, sperimentazioni uditive e arti audiovisive.

Dopo aver portato, nei mesi autunnali, artisti come Lorenzo Senni, Huerco S., Shachleton, San Fedele Musica ha annunciato i nomi che andranno a comporre la nuova rassegna titolata Radici e diramazioni. Il concept è presto spiegato: «La ricerca, che diventa col tempo invenzione e concrezione artistica, si stabilizza come una radice da cui partono varianti e molteplici diramazioni, a volte conformi agli strati originari, in altri casi in figure derivate con mutazioni considerevoli e imprevedibili».

Come sempre a Inner_Spaces si terranno sessioni di ascolto, come quella dedicata al compositore americano nonché pioniere del nastro magnetico Tod Dockstader, che performance live come quelle di Lee Gamble e Upsammy, due dei nomi più interessanti e contemporanei in programma, o di Mike Paradinas (ai più noto come μ-Ziq). Gli artisti sono stati idealmente divisi in quattro gruppi: pionieri della sperimentazione (Tod Dockstader, Mike Paradinas, Mark Fell, Leafcutter John, Sunroof); sperimentazione e ancoraggi nella tradizione (Adam Wiltzie, Seefeel, Sven Helbig); generazione intermedia (Chloé, Lee Gamble, Mathew Jonson, Sandro Mussida); ultime generazioni (upsammy, Margaux Gazur, Mélia Roger). Presente in calendario anche la sacra rappresentazione Crucifixus nella Chiesa di San Fedele, il 24 marzo, con il Coro da Camera di Varese diretto da Gabriele Conti, il percussionista Simone Beneventi e il duo Ars Discantica.

I biglietti sono acquistabili su Dice.