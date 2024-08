La canzone più brutta mai scritta? È ‘Daughters’ di John Mayer. Parola di St. Vincent

St. Vincent non ha dubbi: per lei è il brano di John Mayer Daughters la canzone più brutta mai scritta. L’artista lo ha dichiarato in una nuova intervista a Kerrang! sulle 10 canzoni che le hanno cambiato la vita. «È semplicemente orribilmente sessista ma finge di essere una canzone d’amore. È davvero, davvero retrograda e sessista», ha detto. «E la odio… È così profondamente misogina, il che andrebbe anche bene se lo ammettesse, invece finge di essere dolce».

La canzone vede Mayer mettere in guardia i padri sul trattare male le proprie figlie, perché poi le figlie, a loro volta, creeranno gli stessi problemi con gli uomini con i quali usciranno: «Padri, siate buoni con le vostre figlie/

Le figlie ameranno come fate voi/ Le ragazze diventano amanti che si trasformano in madri/ Quindi madri, siate buone anche con le vostre figlie», canta nel ritornello. E poi «I ragazzi saranno forti/E i ragazzi andranno avanti/Ma i ragazzi se ne andrebbero senza il calore/Del buon, buon cuore di una donna».