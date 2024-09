Jägermeister ti porta nei luoghi in cui la musica diventa esperienza collettiva

Jägermeister non è solo un amaro, è ormai una vera e propria icona, un simbolo di lifestyle, che da sempre unisce tradizione e avanguardia, portando il suo spirito originale e innovativo dentro i festival musicali più interessanti del panorama italiano. Questo autunno, come sempre, Jägermeister continuerà ad essere il punto di riferimento per chi cerca esperienze uniche e indimenticabili, supportando artisti emergenti e creando occasioni di intrattenimento sempre fedeli al proprio stile.

Dopo aver partecipato a costruire la colonna sonora dell’estate in luoghi come il Kappa FuturFestival, il Men/Go Music Fest e il Raffo Parco Gondar Festival, Jägermeister è pronto per accendere l’autunno accompagnando attivamente tre appuntamenti imperdibili: Monsterland Festival, Robot Festival e C2C (Club to Club). E non si tratta solo di presenza, ma di vera e propria partecipazione attiva, con un coinvolgimento del pubblico che va oltre il semplice evento musicale.

Jägermeister dà infatti a tutte le persone interessante la possibilità di vivere la notte più “spaventosa” dell’anno con il Monsterland Festival. Dal 13 al 30 settembre, seguendo pochi semplici passi sui social, si potrà partecipare al concorso e vincere i biglietti per questa esperienza unica che il 31 ottobre trasformerà Ferrara in un luogo da brividi, con Geolier come ospite d’eccezione. Con 12 palchi, una line-up all’altezza delle aspettative e un’atmosfera horror per passare un Halloween davvero diverso, Monsterland è il luogo dove la creatività incontra la musica più originale e fuori dagli schemi. Per rendere la notte ancora più speciale, inoltre, Jägermeister ha pensato a tutto: dagli shot di amaro ghiacciato al make-up in stile Halloween nelle sue aree brandizzate.

Se Monsterland è il festival della paura, è anche il luogo in cui #BeOriginal prende forma. Qui ogni fan può esprimere il proprio stile, il proprio modo di vivere la musica, e diventare un vero MonsterMeister. Grazie alle dritte sui social di influencer come Beatrice Asia Barutta, Laura Giovannini e Matteo Baini alias “Il Rosso”, Jägermeister va oltre l’evento per costruire un’autentica community aperta a tutti, dove l’inclusività e l’espressione personale diventano protagonisti. I fortunati vincitori dei biglietti avranno la possibilità di fare festa in grande stile.

Ma Jägermeister non si ferma a Monsterland. Quest’anno il brand fa il suo debutto al Robot Festival di Bologna, un evento che mescola musica elettronica e digital art, con un’attenzione particolare al territorio. Dal 27 settembre, il maestoso cervo, iconico brand di Jägermeister, sarà presente infatti nelle location del festival.

E per gli appassionati di elettronica e avant-pop, dal 31 ottobre al 2 novembre, Jägermeister ritorna come partner di uno degli appuntamenti più intriganti dell’autunno italiano, C2C di Torino. Per quest’anno, Jägermeister ha pensato ad un’installazione immersiva e interattiva: attraverso la Jägermeister Lane, un corridoio di luci verdi che porta dritto ai palchi, i partecipanti potranno vivere un’esperienza a 360°, in cui musica, arte e tecnologia si fondono.

Con Jägermeister non si tratta solo di partecipare a un evento, ma di far parte di una vera e propria community. La campagna di Jägermeister si rivolge a chi vuole distinguersi, a chi ama essere originale e a chi crede nel potere della musica per connettersi agli altri. Gli hashtag #BeTheMeister e #BeOriginal raccontano come essere se stessi, essere parte di qualcosa di più grande, vivere il festival come un’occasione per esprimere la propria unicità.