I Sex Pistols (più o meno) in Italia a fine agosto

I Sex Pistols (più o meno) in Italia fra poco più di un mese. Dopo la notizia dei concerti benefici che la band terrà in Inghilterra il 13 e 14 agosto, è stata annunciata una data nel nostro Paese: la band suonerà il prossimo 25 agosto all’AMA Music Festival che si svolge al parco di Villa Ca’ Cornaro a Romano d’Ezzelino, Vicenza.

Non si tratta beninteso della formazione originale con John Lydon che, com’è noto, è in aperto contrasto con gli altri tre componenti del gruppo. Come a Londra, Steve Jones, Glen Matlock e Paul Cook saranno affiancati da Frank Carter (Gallows, Frank Carter and the Rattlesnakes). Il concerto viene quindi presentato come Frank Carter and Sex Pistols. Apriranno gli Editors e altri nomi che verranno poi annunciati.

In Italia il gruppo suonerà per intero Never Mind the Bollocks, Here’s the Sex Pistols come faranno nei prossimi show londinesi, organizzati per salvare dalla bancarotta la Bush Hall, storica sala da 400 posti a Shepherd’s Bush.

«I locali più piccoli» ha detto Matlock «sono la linfa vitale della nuova musica. È in questi luoghi intimi che i talenti più grezzi hanno un’occasione per brillare, dove le band possono davvero relazionarsi con in loro pubblico. È dove il vero spirito della musica live avviene».

Ora però sembra che una quasi-reunion per una buona causa si sia trasformata in qualcosa d’altro.