I Green Day in concerto in Italia nel 2025

I Green Day torneranno in Italia nel 2025. La band, prima headliner annunciata di Firenze Rocks, si esibirà domenica 15 giugno alla Visarno Arena. È annunciata come l’unica data italiana del gruppo.

I Green Day si sono esibiti a Firenze Rocks nel 2022. A giugno 2024 hanno invece suonato all’Ippodromo La Maura di Milano all’interno degli I-Days con un concertone incentrato su Dookie e American Idiot, di cui quest’anno cadono rispettivamente il trentennale e il ventennale. Quale repertorio porteranno l’anno prossimo?

A questo link la recensione del concerto di Milano e qui invece incontro e show del novembre 2023 ai piccoli Magazzini Generali per il lancio dell’album Saviors.

Un paio di settimane fa il trio ha celebrato i 20 anni di Dookie anche con un progetto bizzarro chiamato Dookie Demastered: 15 tracce in formati strani, dal pesce canterino e kitsch che canta Basket Case a Welcome to Paradise in versione 8-bit per Game Boy. Venerdì 25 ottobre uscirà invece un box set dedicato ad American Idiot.

Venerdì scorso invece è uscito Unt, il nuovo album dei Pinhead Gunpowder, il gruppo di Billie Joe Armstrong col bassista Bill Schneider e il batterista Aaron Cometbus.