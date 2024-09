Sono tornati i Pinhead Gunpowder, il side project di Billie Joe Armstrong dei Green Day

I Pinhead Gunpowder sono tornati. Dopo 16 anni. Il side project di Billie Joe Armstrong dei Green Day ha pubblicato una nuova canzone. Si intitola Unt, come l’album che uscirà il 18 ottobre. È la prima pubblicazione del quartetto dai tempi dell’EP West Side Highway del 2008.

Fanno parte del gruppo, oltre a Billie Joe, anche il chitarrista Jason White, musicista aggiunto della formazione live dei Green Day, il bassista Bill Schneider e il batterista Aaron Cometbus.

“Ci siamo beccati un sermone in metropolitana”, canta Billie Joe in Unt, “il predicatore vomita veleno sulla gente. Non andremo da nessuna parte se stiamo qui in attesa di un salvatore. Se nessun altro lo farà smettere, toccherà a me”.

«È stato pazzesco mantenere questo segreto per più di un anno e ora siamo felici di poter finalmente rivelare a tutti quanti che la band si è rimessa assieme nel maggio 2023 e ha scritto 14 nuove canzoni registrate da Chris Dugan (Weezer, Samiam, Green Day ecc)».

La copertina della versione CD del disco, la tracklist e la title track Unt:

1. Unt

2. Difficult But Not Impossible

3. Scum of the Earth

4. Oh My

5. Nothing Ever Happens

6. Draw It In

7. Shine

8. ¡Hola Canada!

9. Here Goes the Neighbourhood

10. Mumbles

11. Green

12. Chowchilla

13. Trash TV

14. Song for Myself