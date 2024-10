Avete mai sentito ‘Basket Case’ dei Green Day cantata da un pesce robotizzato?

Basket Case cantata da un pesce persico trota robotizzato (il celebre Big Mouth Billy Bass), Welcome to Paradise in versione 8-bit da riprodurre con il proprio (ce l’avete ancora?) Game Boy, Pulling Teeth che risuona da uno spazzolino elettrico. E ancora Having a Blast contenuta in un floppy disk, Emenius Sleepus inserita in una segreteria telefonica e In The End all’interno di un minidisc. Sono questi alcuni folli oggetti scelti dai Green Day per celebrare i 20 anni di Dookie, il terzo disco della band californiano che nel 1994 ne sancì il successo internazionale.

Dookie Demastered, questo il nome del progetto, consiste in 15 assurdi oggetti del nostro passato al cui interno è stato inserito un singolo brano – in versione veramente lo-fi – dell’album. Dal sito del progetto: «Invece di smussarne e modificarne le gamme dinamiche del suono, questa versione di Dookie è stata meticolosamente maciullata per essere inserita in formati a bassa fedeltà, senza compromessi, dai cilindri di cera alle segreterie telefoniche agli spazzolini da denti. L’esperienza d’ascolto è impareggiabile: ne è stata sacrificata non solo la qualità sonora, ma anche la praticità a discapito, a volte, anche di interi versi». Una risposta piuttosto ironica alla crescente ossessione audiofila.

Tra memorabilia e collezionismo (alcuni oggetti, come ad esempio lo spazzolino che riproduce Pulling Teeth è in edizione unica), per provare ad aggiudicarsi un singolo prodotto è necessario però partecipare a una lotteria dedicata solamente – sfortunatamente per noi – ai soli residenti negli Stati Uniti.

Di seguito tutti i formati per i singoli brani dell’album: