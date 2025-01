I fan che lanciano appelli per decidere chi aprirà il concerto del loro idolo

Pensati manager. Un tempo i fan manifestavano la scontrosità verso gli artisti che aprivano i concerti dei loro idoli fischiando, urlando, lanciando oggetti, contestandone l’esibizione, chiamando ad alta voce l’headliner. Oggi lo si può fare online. E si va oltre: si pretendono cambiamenti dall’artista, convinti di poter avere voce in capitolo. Come manager, appunto.

È successo a Gracie Abrams, cantautrice pop di gran successo negli Stati Uniti nonché figlia del filmmaker J.J. Abrams (a questo link un suo profilo). Il 9 febbraio Abrams darà il via a un tour europeo che il 25 dello stesso mese toccherà il Forum di Assago, alle porte di Milano.

Come artista di apertura è stata scelta l’americana Dora Jar, che ha espresso la sua contentezza su Instagram: «A tutti i meravigliosi fan di Gracie in Europa e nel Regno Unito: è un grande onore annunciare che suonerò un po’ delle mie canzoni per voi».

Evidentemente non tutti i fan di Abrams sono meravigliosi. Nascosto dietro lo pseudonimo Dexter Morgan, come il protagonista della serie Dexter, un presunto fan ha lanciato un appello online su change.org per far escludere Dora Jar dal tour. Il motivo? I fan sono «perplessi perché non la conosciamo e con meno di due settimane a disposizione prima del tour è sostanzialmente impossibile familiarizzare con le sue canzoni dal ritmo lento».

«Affinché il concerto sia memorabile», si leggeva nell’appello non più rintracciabile sul sito, «l’artista di apertura dovrebbe creare la giusta atmosfera e far emozionare il pubblico, ma potrebbe non succedere con le canzoni lente di Dora». Il fan-che-si-pensa-manager giura che «non si tratta di una preoccupazione personale» e citando un articolo del 2019 di Billboard afferma che «gli artisti che aprono sono essenziali per la buona riuscita del concerto nel suo complesso giacché impostano l’atmosfera per l’artista principale, contribuendo a mantenere alto il livello di energia del pubblico per tutta la durata dello show».

La soluzione: sostituire Dora Jar con «un’artista o una band più famosa e che fa musica più energica».

Gracie Abrams - That’s So True (Music Video)

Watch this video on YouTube

Quanto è serio il tizio che si firma Dexter Morgan? È davvero un fan di Abrams? È una trollata? La cosa poteva rimanere lì, in una delle decine di migliaia di petizioni che vengono caricate ogni giorno su change.org, dalla richiesta di escludere qualcuno dal Grande Fratello al no al rimpatrio degli orfani ucraini che si trovano nella bergamasca. Qualunque sia la verità, le due cantanti chiamate in causa hanno preso sul serio questa storia.

Dora Jar ha risposto che «l’odio fa parte di questo mestiere» e di non preoccuparsi per lei, «la cosa non mi deprime. Sono pronta ad esibirmi per i fan che amano la musica e che hanno la mente aperta. Chi non è interessato può sempre andare a comprare il merch mentre suono».

Abrams ha chiamato l’iniziativa «una gigantesca ridicolaggine incredibilmente uncool e bizzarra, che non ha neanche lontanamente senso. Ho sentito solo grande eccitazione da parte di tutti e non potrei essere più fortunata e orgogliosa di condividere il palco con questa meraviglia di talento». Abrams ha poi invitato ad ascoltare in streaming tutto quello che Dora Jar ha fatto, «che veniate o meno allo show. Dora forever and ever».