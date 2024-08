I Coldplay hanno pubblicato un singolo con Little Simz, Burna Boy, Elyanna e Tini

Continuano le tappe di avvicinamento all’uscita del nuovo album dei Coldplay, Moon Music, previsto per il prossimo 4 ottobre. Dopo aver pubblicato a luglio Feels Like I’m Falling in Love, la band è tornata con un nuovo singolo, We Pray.

Il brano, che ricorda in qualche accenno ricorda Viva La Vida (non a caso le orchestrazioni, qui come allora, sono del torinese Davide Rossi, già al lavoro proprio su Viva La Vida And All His Friends), è ricco di collaborazioni: la rapper inglese Little Simz, il cantante nigeriano Burna Boy, l’artista palestinese Elyanna e la popstar argentina Tini (l’interprete per Disney di Violetta). Tra i co-autori del brano, oltre ai featuring e alla band stessa, è presente anche Jay Z.Come per il precedente singolo, anche qui la produzione è curata da Max Martin.

We Pray era già stato presentato dai Coldplay sul palco di Glastonbury lo scorso 29 giugno con Little Simz e Elyanna. Del singolo sono state annunciate anche due differenti versioni soliste, una in cui apparirà solo Tini e un’altra con solo Elyanna. Oltre alla pubblicazione del live a Glastonbury nel singolo è inoltre presente una ? Version, ovvero una versione del brano senza il secondo verso «per la vostra ispirazione».