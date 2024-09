Gwen Stefani: il nuovo album è ‘Bouquet’

Gwen Stefani sta per tornare. La cantante e leader dei No Doubt ha annunciato il suo nuovo disco solista, Bouquet, in uscita il prossimo 15 novembre. È il suo primo album in sette anni.

Per il primo singolo invece non bisognerà aspettare troppo: Somebody Else’s sarà disponibile dal 20 settembre. Qui sotto la cover e uno spoiler del pezzo:

Sebbene “Somebody Else’s” sembri avere un sound rock, la copertina del disco è in completo stile country, tra completo marrone e cappello da cowboy. Bouquet conterrà 10 canzoni, molte delle quali hanno come tema i fiori, come Empty Vase, Marigolds e Purple Irises, un duettto con il marito Blake Shelton pubblicato a febbraio. L’ultimo disco di Gwen risale al 2017, quando pubblicò l’album natalizio You Make It Feel Like Christmas. Di recente è attualmente tornata nella versione americana di The Voice come coach insieme a Snoop Dogg, Reba McEntire e Michael Bublé.

La notizia del disco arriva apochi giorni da un’altra notizia, questa volta brutta. La morte di Gabriel “The Gun” Gonzalez, il trombettista originale della band, morto in un incidente motociclistico il 12 settembre a Hermosa Beach, California. Aveva 57 anni. Gonzalez aveva co-scritto alcune delle prime canzoni della band quando i No Doubt erano ancora sotto il loro nome originale, Apple Core. La maggior parte di quelle canzoni sono rimaste inedite.

Alcune delle sue canzoni sono però finite nel secondo album della band, The Beacon Street Collection. Gli viene attribuita la co-scrittura della terza traccia dell’album, Total Hate 95, oltre ad aver firmato anche Paulina dall’album di debutto omonimo della band.