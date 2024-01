I No Doubt si riuniscono per suonare al Coachella

Si riuniscono i No Doubt di Gwen Stefani per suonare al Coachella, il mega festival che si terrà nel corso di due weekend di aprile in California.

In un video pubblicato su Instagram, Stefani mostra i collage che fece per la grafica di The Beacon Street Collection. «Questa cosa mi fa tornare in mente tanti ricordi», dice, «manderò un messaggio a Tony». La cosa porta a una videochiamata in cui Stefani, il bassista Tony Kanal, il chitarrista Tom Dumont e il batterista Adrian Young decidono di tornare a frequentarsi. «Let’s do a show!».

Poco dopo, il Coachella ha pubblicato il cartellone del suo doppio weekend di aprile (12-14 e 19-21) con headliner Lana Del Rey, Tyler The Creator (nello stesso giorno ci saranno i Blur, al loro ritorno negli Stati Uniti) e Doja Cat. In basso, slegati dal calendario, i No Doubt.

Seguiranno un tour più ampio e magari nuova musica? Il loro ultimo album in studio è Push and Shove del 2012 . Le ultime esibizioni ufficiali della band risalgono al 2015, quando anche le speranze di avere nuova musica nel breve periodo sono tramontate. «Non so che succederà coi No Doubt», diceva Stefani a Rolling Sone nel 2016. «Succede qualcosa di magico quando io e Tony siamo in sintonia dal punto di vista creativo, ma per quanto riguarda il tipo di musica che vogliamo fare ci siamo allontanati».