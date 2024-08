Guarda il video di ‘New Woman’, il nuovo brano di Lisa con Rosalía

È uscito oggi New Woman, primo singolo del 2024 per Rosalía e secondo brano pubblicato da solista dopo tre anni con le Blackpink di Lisa (il primo era stato Rockstar a giugno). Nella canzone, e nel video diretto da Dave Meyers che l’accompagna, le due artiste attraversano un processo di “extreme makeover” scintillante che le porta a diventare complici come fossero due facce della stessa medaglia. Anzi, partner in crime, come ammiccano alcune riprese del video, cinematografiche come un film d’azione.

LISA - NEW WOMAN feat. Rosalía (Official Music Video)

La collaborazione (co-scritta con Tove Lo) arriva dopo che entrambe le artiste avevano espresso la propria stima per la collega. Già nel 2022 Rosalía aveva elogiato la star sudcoreana: «Adoro Lisa, sono una sua fan. Balla benissimo, ha un grandissimo talento».

Lo stesso anno, anche Lisa aveva parlato di Rosalía in termini elogiativi: «Rosalía è davvero cool. Ha la sua cultura spagnola, è dentro di lei, e questo influenza la sua musica. Sono curiosa di vedere quanto posso allargare quello che faccio. Sia nella musica che nel ballo sento di avere ancora tanto da imparare».