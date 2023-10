Björk e Rosalía stanno per pubblicare una canzone per salvare il salmone islandese

Björk e Rosalía pubblicheranno in ottobre una canzone assieme. Lo ha annunciato l’islandese, postando sui social un piccolo antipasto (vedi sotto) in cui si sente cantare a cappella il testo “Is that the right thing to do? Oh I just don’t know”.

«Offro una canzone che io e Rosalía abbiamo cantato assieme», scrive Björk. «I proventi aiuteranno la lotta contro gli allevamenti ittici in Islanda. Uscirà a ottobre. La gente del fiordo di Seyðisfjörður ha preso posizione protestando contro l’avvio di un allevamento ittico in quel posto. I ricavi dalla vendita della canzone contribuiranno alle loro spese legali. Speriamo che possano essere d’esempio per altri».

Björk nota che l’Islanda ha «la natura incontaminata più grande d’Europa» e si chiede come sia possibile che imprenditori locali e norvegesi abbiano potuto portare il business della piscicoltura nei fiordi «da un decennio senza che nessuna legge li fermasse. La cosa ha già avuto effetti devastanti sulla fauna selvatica e i pesci d’allevamento vivono in condizioni di salute terribili. Molti sono scappati e hanno iniziato a modificare in peggio il dna del salmone islandese, il che potrebbe portare alla sua estinzione».

«Abbiamo ancora una chance di salvare l’ultimo salmone selvaggio del nord», conclude Björk. «Vorremmo sfidare questi uomini d’affari e far loro ritirare gli allevamenti. Vorremmo anche contribuire a ideare e inserire nel sistema legale islandese norme severe che proteggano la natura. Buona parte della nazione è con noi: questa protesta serve a far sì che la volontà del popolo diventi legge».