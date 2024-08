Gli Smile hanno annunciato il nuovo album ‘Cutouts’

Un annuncio era nell’aria, ora è certo: gli Smile di Thom Yorke, Jonny Greenwood e Tom Skinner stanno per pubblicare un nuovo album. Il precedente Wall of Eyes è uscito nel gennaio di quest’anno.

Il disco si intitola Cutouts e uscirà il 4 ottobre. Prodotte da Sam Petts-Davies, le 10 nuove tracce sono state registrate a Oxford e agli Abbey Road Studios nello stesso periodo di Wall of Eyes. Anche in Cutouts compaiono gli arrangiamenti d’archi della London Contemporary Orchestra. Anche la nuova copertina è stata dipinta durante le registrazioni da Stanley Donwood e Thom Yorke.

La band ha pubblicato oggi due pezzi tratti dall’album, Foreign Spies e Zero Sum, accompagnati da video diretti da Weirdcore. Tempo fa aveva già pubblicato il singolo Don’t Get Me Started / The Slip.

Qui sotto i due pezzi, la tracklist e la copertina dell’album.

The Smile - Foreign Spies (Official Music Video)

The Smile - Zero Sum (Official Music Video)

Foreign Spies

Instant Psalm

Zero Sum

Colours Fly

Eyes & Mouth

Don’t Get Me Started

Tiptoe

The Slip

Bodies Laughing