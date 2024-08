«Evitata una tragedia»: nuovi dettagli sul piano terroristico che doveva colpire i concerti di Taylor Swift a Vienna

Sono emersi ulteriori dettagli sul piano terroristico, fortunatamente sventato, che ha portato all’arresto di due adolescenti austriaci e all’annullamento dei tre concerti sold-out di Taylor Swift a Vienna.

Parlando ai media dopo l’arresto dei sospettati, un ragazzo di 19 e un ragazzo di 17 anni, i funzionari austriaci hanno affermato che il piano terroristico era stato pianificato per lo spettacolo di giovedì o venerdì e che l’obiettivo dei sospettati era quello di «uccidere quante più persone possibile fuori dal luogo dove si sarebbe svolto il concerto».

Materiali per fabbricare bombe sono stati trovati nell’abitazione del sospettato diciannovenne, che secondo i funzionari è stato ispirato da al-Qaeda e dall’ISIS. Era «chiaramente radicalizzato nella direzione dello Stato islamico e pensa che sia giusto uccidere gli infedeli», ha affermato Omar Haijawi-Pirchner, capo della Direzione per la sicurezza e l’intelligence dello Stato austriaco (tramite The Associated Press). «Il suo obiettivo era uccidere se stesso e una grande folla di persone».

Il sospettato diciannovenne avrebbe iniziato a pianificare l’attacco a luglio e aveva recentemente firmato un giuramento online all’ISIS. Un raid nella sua casa a sud di Vienna ha portato alla luce sostanze chimiche e dispositivi tecnici che indicavano «atti preparatori concreti», ha affermato il Ministero degli Interni.

Secondo i funzionari, il sospettato ha rubato sostanze chimiche dal posto di lavoro per costruire una bomba, e aveva anche pianificato di guidare il suo veicolo contro la folla radunata fuori dallo stadio, armato di coltelli e machete.

Il sospettato diciassettenne è stato arrestato dalla polizia nei pressi dello stadio di Vienna dove Swift avrebbe dovuto esibirsi; era inoltre impiegato presso una società che forniva servizi non specificati per i concerti allo stadio Ernst Happel. «La situazione era seria, la situazione è seria. Ma possiamo anche dire: una tragedia è stata evitata», ha detto giovedì il ministro degli Interni austriaco Gerhard Karner.

Sebbene gli inquirenti non credano che nessun altro sia coinvolto nel complotto terroristico, la decisione di annullare i concerti, che si stima avrebbero attirato 65.000 persone all’interno dello stadio e altre 10.000 all’esterno per ogni spettacolo, è stata comunque presa dalla Barracuda Music, l’organizzatrice degli spettacoli dell’Eras ​​Tour Vienna. «Con la conferma da parte delle autorità governative di un attacco terroristico pianificato allo stadio Ernst Happel, non abbiamo altra scelta che annullare i tre spettacoli programmati per la sicurezza di tutti», ha dichiarato Barracuda Music .

«La cancellazione dei concerti di Taylor Swift da parte degli organizzatori è una cocente delusione per tutti i fan in Austria», ha affermato il cancelliere austriaco Karl Nehammer in una dichiarazione . «La situazione che circonda l’attacco terroristico apparentemente pianificato a Vienna era molto seria. Grazie all’intensa cooperazione della nostra polizia e del DSN di recente costituzione con i servizi esteri, la minaccia è stata riconosciuta in anticipo, combattuta e una tragedia è stata impedita. Molte grazie ai servizi di emergenza che stanno attualmente indagando a pieno ritmo».

Ha continuato, «viviamo in un’epoca in cui vengono usati mezzi violenti per attaccare il nostro stile di vita occidentale. Il terrorismo minaccia la sicurezza e la libertà in molti paesi occidentali. Questo è esattamente il motivo per cui non rinunceremo ai nostri valori come la libertà e la democrazia, ma li difenderemo ancora più veementemente».

Swift non ha ancora rilasciato dichiarazioni in merito agli spettacoli annullati a Vienna.