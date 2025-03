Rivelate le cause di morte di Gene Hackman e della moglie

Le cause della morte della leggenda del cinema Gene Hackman e di sua moglie Betsy Arakawa sono state rivelate dal medico legale venerdì, nove giorni dopo che la coppia è stata trovata senza vita nella loro casa di Santa Fe, New Mexico.

Entrambi i decessi sono stati classificati come avvenuti per “cause naturali”, sebbene a sei giorni di distanza l’uno dall’altro: la dottoressa Heather Jarrell ha dichiarato che Arakawa sarebbe morta l’11 febbraio a causa della Sindrome Polmonare da Hantavirus, mentre Hackman sarebbe deceduto il 18 febbraio (in base ai dati del pacemaker) per una grave malattia cardiaca, con il “morbo di Alzheimer in stato avanzato” come fattore contribuente.

Gli investigatori hanno anche ricostruito una cronologia dell’ultima giornata di Arakawa, l’11 febbraio: le telecamere di sorveglianza l’hanno ripresa mentre svolgeva alcune commissioni, tra cui una visita dal veterinario, una tappa al mercato contadino e una in farmacia. Alle 17:15 dell’11 febbraio, Arakawa ha utilizzato il telecomando per accedere alla comunità privata dove si trovava la sua casa. Dopo di allora, non vi è stata “alcuna ulteriore comunicazione o attività in uscita”, portando gli investigatori a ritenere che sia morta quel giorno. (“Non esiste un metodo scientifico esatto per stabilire l’ora precisa della morte”, ha spiegato la dottoressa Jarrell.)

Secondo gli investigatori, Hackman sarebbe morto una settimana dopo, il 18 febbraio. L’autopsia ha rivelato come causa principale della morte una “grave cardiopatia”, oltre alla presenza di Alzheimer avanzato. La polizia non ha fornito dettagli concreti sulla sua ultima settimana di vita dopo la morte della moglie, ma il medico legale ha riferito che Hackman aveva lo stomaco vuoto al momento del decesso.

La Sindrome Polmonare da Hantavirus (HPS), secondo la Mayo Clinic, è “una rara malattia infettiva che inizia con sintomi simil-influenzali e progredisce rapidamente fino a causare problemi polmonari e cardiaci potenzialmente letali”. La malattia è “solitamente causata dall’inalazione di hantavirus trasportati nell’aria da urina, feci o saliva di roditori”. Non è chiaro come Arakawa abbia contratto l’infezione o se fosse consapevole di esserne affetta prima della morte.

Il 26 febbraio, l’attore, la moglie con cui era sposato da 34 anni e uno dei loro cani sono stati trovati morti nella loro casa a Santa Fe, New Mexico. Il cane si trovava in una gabbia, dove era stato messo dopo una procedura veterinaria avvenuta alcuni giorni prima. Gli investigatori hanno sottolineato che i cani non possono essere portatori dell’HPS.

L’ufficio dello sceriffo della contea di Santa Fe ha dichiarato in un primo comunicato che “non si sospetta un atto criminale come fattore nelle morti”, ma che “l’indagine è ancora e in corso”.