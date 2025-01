«Eri uno dei migliori»: amici e colleghi ricordano Paolo Benvegnù

Da Piero Pelù a Irene Grandi, dai Marlene Kuntz a Malika Ayane, da Colapesce e Dimartino ad Andrea Appino, Motta, Subsonica, Pierpaolo Capovilla. Sono tanti gli amici e colleghi che in queste ore hanno ricordato Paolo Benvegnù, scomparso improvvisamente ieri 31 dicembre 2024.

“Fai buon viaggio tra le stelle della musica, amico caro Paolone”, scrive Pelù. “Sei e sarai sempre nel mio cuore. Gentile, profondo, ispirato, e con tanto, tanto da dire. Ci hai lasciato così improvvisamente che è davvero difficile crederci… quanto mancherai a tutti noi amici… Un grande abbraccio alla tua anima immensa!”, si legge in un posto di Irene Grandi.

View this post on Instagram A post shared by Irene Grandi (@irenegrandiofficial)

Il pensiero dei Marlene Kuntz: “Caro Paolo: eri uno dei migliori. Abbiamo tanti ricordi di te, tanti bei momenti condivisi: ti ricordiamo anche attraverso di essi, annichiliti. E ti salutiamo per l’ultima volta, insieme con tutti quelli che lo stanno facendo in questi minuti di comune sbigottimento. Fa come se ci stessimo abbracciando…”. E quello dei Subsonica: “Una notizia che ci rattrista molto. È morto oggi a 59 anni il fratello musicista, poeta, cantautore Paolo Benvegnù. Ai suoi famigliari, ai suoi amici, ai musicisti che hanno avuto la fortuna di suonare con con lui, va il nostro pensiero”.

View this post on Instagram A post shared by Marlene Kuntz (@marlenekuntzofficial)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da subsonica (@subsonicaofficial)

E poi Tosca (“Dolcissimo Paolo sono senza parole… fa buon viaggio amico mio”), Malika Ayane (“Fa male”), Ermal Meta (“La tua musica è stata importante per me e per molti altri, grazie per i tuoi doni e la tua passione. Ci mancherai”), Andrea Appino, Motta, Fast Animals and Slow Kids (“anima gentile”), La rappresentante di lista (“Ciao Paolo, grazie per i tuoi sorrisi”), Colapesce (“Camminare senza chiedersi perché”, mentre ascolta Cerchi nell’acqua), Dimartino (“Ciao Paolo”, sulle note di La schiena) e Pierpaolo Capovilla: “Ciao Paolo. Ci mancherai”.

View this post on Instagram A post shared by Tiziana Tosca Donati (@toscadonati)

“Ho suonato su Il mare verticale di Paolo Benvegnù con Ermal Meta ma mai ci siamo conosciuti né incontrati”, scrive Paolo Fresu. “Pensavo che prima o poi sarebbe avvenuto ma lui se ne è andato l’ultimo giorno di questo anno. “Una maniera bizzarra di abbandonare questo mondo ma forse giusta. Se non che la speranza possa essere riposta in un anno migliore di quello appena trascorso. È ciò che auguro a tuttə voi, seppure nell’assenza di chi, in questo lasso temporale, se ne è andato senza fare rumore”.

Questo invece il ricordo di Stefano Bollani e Valentina Cenni: “Siamo sconvolti dalla scomparsa improvvisa del nostro amico Paolo Benvegnù. La puntata di stasera di Via dei Matti n°0 con le Groove& è stata registrata giorni fa e andrà in onda alle 20:00 ma i nostri pensieri in questo momento sono tutti per Paolo e la sua famiglia”.

View this post on Instagram A post shared by Valentina Cenni (@valentinacenni_)

“Dolcissimo. Umilissimo. Colto. Talentuoso. Buono. Spiritoso. Gentleman. Non ho mai sentito nessuno parlare male di te, Non ti ho mai sentito parlare male di nessuno. Mancherai moltissimo, Paolo”, ha condiviso Francesco Moneti, violinista dei Modena City Ramblers e Casa Del Vento.

Il post dei La Crus: “Ciao Paolo. Solo 15 giorni fa eravamo sul palco insieme a Rimini. Non ci sono parole”.