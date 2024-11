Elton John: «Non riesco a vedere né leggere nulla, nemmeno il testo di una canzone»

Elton John ha condiviso nuovi aggiornamenti sul suo stato di salute, ancora non buono dopo essere stato colpito durante l’estate da un’infezione agli occhi. Questo settembre, l’artista aveva descritto il malanno come qualcosa di grave, che l’aveva «lasciato con una vista limitata solo da un occhio». Il 77enne aveva però condiviso parole incoraggianti sul suo recupero fisico.

Ora, in una nuova intervista a Good Morning America per promuovere Never Too Late, documentario su di lui di prossima uscita, il musicista ha condiviso alcune novità in merito, non molto positive: «È da quattro mesi che non vedo dall’0cchio destro, e il mio occhio sinistro non se la passa benissimo. C’è la speranza che tutto si metta a posto, ma al momento sono un po’ bloccato. Riesco a fare una cosa come questa (parlando dell’intervista, ndr), ma andare in studio per registrare… non lo so».

Il riferimento è a un nuovo album annunciato l’anno scorso da John. «È da un po’ che non faccio uscire nulla. Non riesco nemmeno a vedere il testo di una canzone. Al momento mi sto concentrando solo sul tornare a stare meglio. Non è mai bello quando succedono cose così. Mi ha messo al tappeto, non riesco a vedere né leggere nulla. Non riesco a guardare nulla».

Nonostante tutto, la star ha concluso il discorso dicendo di sentirsi «l’uomo più fortunato al mondo», e che è «orgoglioso del documentario, orgoglioso dei miei figli, orgoglioso dell’atteggiamento che sto avendo verso me stesso e tutto quello che sta succedendo. Sono davvero molto fortunato, e molto grato».