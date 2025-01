Elton John e i consigli a Chappell Roan per gestire il successo: «Fai quello che ti senti, non ascoltare la tua casa discografica»

«Fai quello che ti senti e non ascoltare nessuno». Sono questi alcuni dei consigli che Elton John ha dato via FaceTime a Chappell Roan per aiutare la giovane artista americana a gestire il recente e improvviso successo.

Il 2024 è stato per Roan un anno incredibile: il suo album The Rise And Fall Of A Midwest Princess è definitivamente esploso (era in effetti uscito l’anno precedente) mentre il singolo Good Luck, Babe! – oltre a superare il miliardo di ascolti su Spotify – è stato premiato dalla critica mondiale come uno dei brani migliori dell’anno (per noi da podio). D’altro canto Roan non sembra essersi trovata a suo agio con il lato più oscuro della celebrità, ovvero quello che riguarda, nelle sue parole, quei comportamenti come lo «stalking, chi ti butta merda online, gente che non ti lascia da sola e ti urla in situazioni pubbliche».

Roan aveva quindi bisogno di un mentore nella scena musicale mondiale, e l’assist è arrivato da Elton John con cui la popstar ha avuto la possibilità di sentirsi ripetutamente via FaceTime. In una recente intervista Elton ha condiviso alcuni dei consigli dati alla ragazza: « Chappell era un po’ sopraffatta da questo suo improvviso successo: scriveva da molto tempo, ma la sua carriera è esplosa di colpo. Ho cercato di calmarla e di dirle: “Ascolta, va bene. Va bene così. Fai quello che ti senti. Non ascoltare nessuno. Vai alla tua velocità. Non ascoltare la casa discografica che dice: ‘Vogliamo un altro album, vogliamo un altro album’”. Fallo quando sei pronta a farlo».

Elton ha così continuato: «Ho vissuto quell’esperienza. Nella mia vita ho passato tutto ciò che riguarda la carriera musicale, ho visto persone arrivare, e ne ho viste altre andare. A volte scompaiono troppo in fretta». «Sono una specie di sopravvissuto, sono uno dei pochi a essere ancora in circolazione a 77 anni. Probabilmente sono famoso come quando ero più giovane, e questo è un miracolo. Ma è bello poter trasmettere la mia esperienza e vedere come aiuta le persone».