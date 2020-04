Elton John ha lanciato un fondo da un milione di dollari contro il coronavirus

Elton John, tramite la sua fondazione per la lotta contro l’AIDS, ha lanciato un fondo di emergenza per contrastare il COVID-19 e aiutare i malati di HIV durante la pandemia. L’ha annunciato domenica su Twitter: “Oggi sono fiero di annunciare che la mia Fondazione sta lanciando un fondo di emergenza da 1 milione di dollari contro il COVID-19, per assicurarci che i gruppi con cui lavoriamo possano rispondere agli effetti del coronavirus sui malati di HIV nelle comunità più marginalizzate del mondo”.

“La missione della Elton John AIDS Foundation è sconfiggere l’AIDS. Per quasi 30 anni, abbiamo dato la priorità alle persone più vulnerabili all’HIV e all’AIDS e a quelle che era più probabile venissero lasciate indietro,” si legge in una dichiarazione della fondazione.

“Oggi, queste persone sono diventate ancora più vulnerabili per colpa dell’epidemia di COVID-19. Stiamo lanciando un fondo di emergenza che passa proteggere le persone che abbiamo sempre cercato di progettare tramite il trattamento e la prevenzione dell’HIV, e che possa mitigare i danni che il COVID-19 può fare, specialmente ai grandi passi avanti che stiamo facendo in tutto il mondo per gli oltre 37 milioni di persone che vivono con l’HIV”.