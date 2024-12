Cara Delevingne diventa Elton John nel finto video-backstage di ‘Step Into Christmas’

A distanza di 51 anni dalla pubblicazione, Elton John ha pubblicato un nuovo video per la sua canzone natalizia Step Into Christmas. Con una presenza inedita.

Alla canzone era già abbinato un video d’epoca in cui John suonava il pezzo con la sua band in studio. Il nuovo video è un finto “behind the scenes” che racconta in modo ironico gli sforzi della produzione per rendere l’atmosfera del set natalizia. La parte di Elton John è recitata da Cara Delevingne (la canzone è quella originale).

«L’ho vista a Glastonbury la scorsa estate, ci siamo detti quanto ci sarebbe piaciuto lavorare assieme se mai fosse arrivata l’idea giusta», ha detto John. «È uno spasso passare del tempo con lei, condividiamo lo stesso giusto per l’autoironia. L’occasione perfetta è venuta quando qualcuno ha suggerito l’idea che interpretasse me in una rivisitazione del video di Step Into Christmas del 1973. Grazie al cielo anche Cara la pensava così e infatti il risultato è fantastico».

«Elton è sempre stato un mio idolo, dire che la sua musica ha avuto un effetto profondo su di me è un eufemismo», dice Delevingne. «Mi piacerebbe poter fingere d’essere Elton tutti i giorni. Spero che Elton possa un giorno ricambiare il favore e accettare di interpretarmi nel mio biopic che deve essere ancora ideato, scritto, proposto e finanziato. Incrociamo le dita».

L’altro piccolo regalo di Natale di Elton John per i suoi fan è la notizia che arriverà nuova musica: la sorgente dell’ispirazione, ha detto al Late Show di Stephen Colbert, non si è mai inaridita.

Qui sotto i due video di Step Into Christmas, quello originale del 1973 e il finto backstage con Cara Delevingne.

Elton John - Step Into Christmas

