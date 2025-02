Elton John e Brandi Carlile pubblicheranno ad aprile l’album ‘Who Believes in Angels?’

Che fossero amici lo si sapeva. In passato hanno collaborato, ad esempio in Never Too Late. Ma non tutti sapevano che avevano inciso un album insieme, nonostante gli indizi disseminati, qualche dichiarazione, una lettera spedita ai fan, una soffiata di Pete Townshend degli Who in una intervista. Ora è ufficiale: il 4 aprile l’inglese Elton John e la cantautrice americana Brandi Carlile pubblicheranno Who Believes in Angels?.

Contiene 10 canzoni (su 14 incise dalla coppia) ed è stato registrato ai Sunset Sound Studios di Los Angeles nell’ottobre del 2023. Non l’hanno solo inciso, ma anche scritto in soli 20 giorni. Ad accompagnarli il batterista Chad Smith (Red Hot Chili Peppers), il bassista Pino Palladino (Nine Inch Nails, Gary Numan e David Gilmour), il chitarrista Josh Klinghoffer (Pearl Jam, Beck).

I testi di Elton John sono scritti da Bernie Taupin e Carlile, il produttore è Andrew Watt. Il 26 marzo si terrà al Palladium di Londra An Evening With Elton John & Brandi Carlile, una serata unica di «performance e storytelling».

«Questo disco è stato uno dei più difficili che abbia mai realizzato, ma è stata anche una delle più grandi esperienze musicali della mia vita», ha detto Elton John (vedi il video qui sotto). «Mi ha dato un nuovo punto di partenza da cui posso andare avanti. Con Who Believes in Angels? mi sembra di entrare in un’altra era, sto spalancando la porta per entrare nel futuro. Sono soddisfatto di tutto quello che ho fatto finora, è stato brillante, sorprendente. Ma questo per me è un nuovo inizio. Per quanto mi riguarda, questo è l’inizio di una nuova fase della mia carriera».

Who Believes In Angels? Stories On The Edge Of Creation (Official Trailer)

Watch this video on YouTube

«Sono ancora sorpresa da questo lavoro e dall’avere la possibilità di lavorare in un ambiente incredibilmente stimolante, dove tutti condividono le idee e ascoltano quelle degli altri. Come in una famiglia», ha detto Carlile. «Il mondo è un posto selvaggio in cui vivere in questo momento. È difficile trovare pace e realizzazione. Questo disco verte esattamente alla ricerca di gioia ed euforia. E questo è ciò che questo album rappresenta per me».

Carlile ricorda che Elton la chiamava: «Diceva: “Saremo come Robert Plant e Allison Krauss!”. Il giorno dppo richiamava: “No! Saremo gli Eurythmics…”. “No, Patsy Cline e Buddy Holly!”. E poi un giorno ha chiamato e ha detto: “Ho capito. Saremo noi stessi”».

Il disco conterrà anche Never Too Late, dall’omonimo documentario su Elton John, canzone che potrebbe vincere un Oscar. Il primo estratto è la title track. Tra gli altri titoli, The Rose of Laura Nyro e Little Richard’s Bible, probabili omaggi ad eroi dei due.

Elton John & Brandi Carlile - Who Believes In Angels? (Lyric Video)

Watch this video on YouTube

«Se mi conoscete», scrive Carlile, «sapete anche che io ed Elton John cantiamo assieme da praticamente una vita, solo che lui non lo sa. Ho lavorato e sognato di arrivare a questo momento da quando avevo 11 anni. In ogni disco che ho fatto c’è il nome di Elton nelle note di copertina, un ringraziamento all’artista senza il quale non avrei mai scritto neanche una canzone. Era impossibile immaginare che un giorno non solo sarebbe stato il mio eroe, ma forse anche il mio migliore amico. O forse in qualche modo lo sapevo».

A inizio carriera, Carlile ha scritto una lettera a Elton chiedendogli di suonare il piano in un suo disco. «Non la conoscevo», ha detto John, «ma quando ci siamo incontrati mi sono innamorato di lei e siamo entrati subito in sintonia. Si è creato un vero legame, emotivo e musicale, è una delle più grandi amicizie della mia vita».

La copertina e la tracklist:

The Rose Of Laura Nyro

Little Richard’s Bible

Swing For The Fences

Never Too Late

You Without Me

Who Believes In Angels?

The River Man

A Little Light

Someone To Belong To

When This Old World Is Done With Me