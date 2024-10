Elly Schlein ha rappato con gli Articolo 31 sul palco del Forum

Ieri sera durante il concerto degli Articolo 31, Elly Schlein si è unita allo show, è salita a sorpresa sul palco del Forum di Assago e ha duettato con J-Ax sulle note di Così com’è, #tuttovero, La segretaria del Pd ha spesso dichiarato di amare la musica del duo, tanto che spesso le loro rime l’hanno accompagnata diverse volte nelle sue apparizioni e nei suoi comizi. In un brano dell’ultimo album degli Articolo poi si sente la voce di Schlein durante un discorso. E ora la sua partecipazione da “special special special guest” alla festa dei rapper – come ha sottolineato J-Ax nella sue stories su Instagram – è un po’ la chiusura del cerchio. Il video ovviamente sta rimbalzando sui social da ieri sera.

Forum di Assago, Articolo 31 featuring Elly Schlein. pic.twitter.com/hmYvALZYJj — Marco Fattorini (@MarcoFattorini) October 9, 2024

Dopo il momento musicale, c’è stato uno scambio di pochi secondi in cui Ax ha detto: “Io credo in te. Noi – tutti loro (indicando il pubblico che applaude) – siamo gente che ha ancora voglia di credere nelle persone. E ti posso dire una cosa, sister: io credo in te”. A cui Elly ha replicato: “E io credo in voi”, con tanto di cuore fatto con le mani.