Love MI, è il giorno del festival benefico di Fedez: tutte le informazioni

Dopo le prove aperte di ieri, si terrà oggi in Piazza Duomo a Milano Love MI, l’evento gratuito organizzato da Fedez per raccogliere fondi a favore dell’Associazione Andrea Tudisco OdV che opera per garantire il diritto alla salute dei bambini.

Si alterneranno sul palco (non in questo ordine) Achille Lauro, Andrea Damante, Angelina Mango, Anna, Annalisa, Articolo 31, Ava, Bresh, Caneda, Capo Plaza, Clara, Francesca Michielin, Fred De Palma, gIANMARIA, Il Pagante, La Sad, Lazza, Luigi Strangis, Mara Sattei, Massimo Pericolo, Matteo Paolillo, Miles, Rondodasosa, Seryo, Speranza, Tananai, Tedua, Tony Effe, VillaBanks. Potrebbero esserci sorprese. Non ci sarà invece Gemitaiz annunciato alla conferenza stampa che si è tenuta tre settimane fa.

«Love MI vuole essere spazio gratuito e aperto alla contemporaneità in una città che non sempre regala cose», ha detto in quell’occasione Fedez. «Partito come idea per rilanciare gli appuntamenti live nelle piazze italiane e unire musica e beneficenza, è diventato un momento di unione, un vero e proprio rito annuale».

Un po’ festival estivo e un po’ evento televisivo, Love MI inizierà alle ore 18. Non c’è biglietto, ma le persone verranno fatte accedere in numero contingentato in Piazza Duomo a partire dalle ore 10. Davanti al monumento di Vittorio Emanuele ci sarà un maxischermo (l’area riservata ai disabili si trova invece sul sagrato del Duomo). Le fermate della Linea 1 di e della Linea 3 di Duomo saranno chiuse dalle 11.30. Alla fine del concerto le due linee saranno potenziate.

Alle 18 inizierà anche la diretta su Mediaset Infinity, con la conduzione di Gabriele Vagnato, e su Radio 105, con gli speaker Annie Mazzola e Alessandro Sansone. In tv sarà visibile a partire dalle ore 19 su Italia 1 con la conduzione di Mariasole Pollio e Max Angioni, per la regia di Roberto Cenci.

Le donazioni vengono fatte attraverso il numero solidale 45596, che sarà attivo fino al 2 luglio, o tramite donazione sul sito della Fondazione Fedez.