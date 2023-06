Ecco il cast di Love MI 2023, il concertone televisivo gratuito e benefico di Fedez

Fedez ha annunciato oggi il cast di Love MI 2023, il concerto gratuito e benefico che si terrà martedì 27 giugno 2023 in Piazza Duomo a Milano.

Oltre a Fedez, ci saranno Achille Lauro, Andrea Damante, Anna, Annalisa, Articolo 31 con J-Ax, Ava, Bresh, Caneda, Capo Plaza, Clara, Francesca Michielin, Fred De Palma, Gemitaiz, gIANMARIA, Il Pagante, La Sad, Lazza, Luigi Strangis, Mara Sattei, Massimo Pericolo, Matteo Paolillo, Miles, Rondodasosa, Speranza, Tananai, Tedua, Tony Effe, VillaBanks.

«Love MI vuole essere spazio gratuito e aperto alla contemporaneità in una città che non sempre regala cose», ha detto Fedez. «Partito come idea per rilanciare gli appuntamenti live nelle piazze italiane e unire musica e beneficenza, è diventato un momento di unione, un vero e proprio rito annuale».

Dietro alla scelta del cast «non c’è un grande studio, lo scelgo con Vivo. Loro mi propongono dei nomi, io dico mi piace/non mi piace. Mi piacerebbe che Love MI ricordasse lo spirito dei grandi eventi televisivi del passato, ma in modo meno istituzionale di altre manifestazioni che si tengono in Piazza del Duomo». E gli special guest annunciati in cartellone? «Potrebbe esserci una grande sorpresa, quattro o cinque special guest. C’è in ballo qualcosa, ma è in forse. Aspettatevi tutto e niente… tanto è gratis».

L’anno scorso ci sono state non poche polemiche social sull’uso di basi e semi-playback. «Eh ragazzi, ognuno sceglie come cantare», ha detto Fedez in conferenza stampa. «A discolpa degli artisti che, capiterà anche quest’anno, canteranno su basi, dico che è difficile avere una line-up così ricca e permettere a tutti di fare i cambi di palco con la propria band. Insomma… è sempre colpa mia».

Organizzato da Doom Entertainment, la società di Fedez, in collaborazione col Comune di Milano e prodotto da Vivo Concerti, Love MI 2023 sarà trasmesso a partire dalle ore 18 in diretta su Mediaset Infinity e dalle 19 su Italia 1 e in simulcast su Radio 105. I presentatori sono Mariasole Pollio e Max Angioni, con Gabriele Vagnato nel backstage.

All’evento è legata una raccolta fondi tramite il numero telefonico 45596 (attivo da oggi al 2 luglio) e sul sito della Fondazione Fedez. Scopo: sostenere l’Associazione Andrea Tudisco che dal 1997 offre accoglienza e assistenza ospedaliera nei reparti specializzati di Roma a bambini che non riescono trovare altrove cure adeguate.

«Lo scopo» ha detto Fedez «non è solo raccogliere fondi per progetti specifici», ovvero la costruzione di una struttura vicino al Policlinico Tor Vergata e l’utilizzo di una villetta sequestrata alla criminalità organizzata che ospiterà le famiglie dei bambini, «ma anche accendere un riflettore su realtà che non tutti conoscono». L’anno scorso la fondazione beneficiata era Tog. «Lo spazio per il quale abbiamo raccolto fondi con il concerto e poi con la mia fondazione è pronto e verrà inaugurato. Mi piace lavorare su progetti pragmatici in cui si possono vedere i risultati».