Due ex batteristi dei Bee Gees sono morti nel giro di quattro giorni

Due batteristi dei Bee Gees sono morti nel giro di quattro giorni. Sono Dennis Bryon e Colin Petersen e hanno suonato in due diverse fasi del gruppo dei fratelli Gibb.

Dennis Byron è morto il 14 novembre a 76 anni d’età. Ha dato la notizia l’amico musicista Blue Weaver, che l’ha avuta dalla moglie del batterista. Non sono note le cause della morte. Byron aveva iniziato a suonare coi Bee Gees in Main Course, l’album del 1975 di Jive Talkin’ e della svolta R&B/funk. È lui a suonare la batteria nei classici del periodo disco come Stalin’ Alive, How Deep Is Your Love, Night Fever e You Should Be Dancing.

Petersen è morto il 18 novembre all’età di 78 anni a causa delle conseguenze di una caduta. È stato il batterista del gruppo a partire dal 1967 e per i primi album e in canzoni come Massachusetts, To Love Somebody, I’ve Gotta Get a Message to You. Negli ultimi anni suonava in uno spettacolo di revival chiamato The Best of The Bee Gees Show. Era soprannominato Smiley dal personaggio che aveva interpretato, da bambino, nel film omonimo del 1956 diretto da Anthony Kimmins.