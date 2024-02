Ridley Scott dirigerà il biopic sui Bee Gees?

Ridley Scott è in trattative per dirigere e produrre il tanto atteso film biografico sui Bee Gees, riporta Deadline. Se confermato, Scott loprodurrà insieme a Stacey Snider, Graham King di GK Film (quello di Bohemian Rhapsody) e Michael Pruss di Scott Free Productions.

Barry Gibb, l’unico componente ancora in vita dei Bee Gees è il produttore esecutivo del film biografico, che sarà distribuito in tutto il mondo da Paramount Pictures. John Logan, che ha co-sceneggiato Il Gladiatore e Alien Covenant, ne ha scritto il copione.

Nati sull’Isle of Man e cresciuti a Manchester prima di emigrare in Australia, i fratelli Gibb Barry, Maurice e Robin formarono la band e pubblicarono il loro primo album nel 1965. Dopo essere tornati nel Regno Unito nel 1967, raggiunsero un’enorme popolarità con una serie di successi tra cui How Can You Mend a Broken Heart, Jive Talkin’ e Tragedy. La loro colonna sonora del film La febbre del sabato sera ha venduto più di 40 milioni di copie. Maurice Gibb è morto nel 2003 e Robin invece nel 2012.

Ridley Scott, che ha appena chiuso il sequel del Gladiatore con Paul Mescal e Denzel Washington, è l’ultimo di una serie di registi collegato al progetto biografico sui Bee Gees. Si diceva che Kenneth Branagh, nel 2021, sarebbe stato il regista del film e, all’epoca, la sceneggiatura avrebbe dovuto essere di Ben Elton. L’anno successivo è entrato in gioco John Carney dopo che Branagh, secondo quanto riferito, ha dovuto annullare a causa di conflitti di agenda; John Logan era stato chiamato a scrivere il copione. Dopo che anche Carney ha dovuto abbandonare per una sovrapposizione di impegni, è stata ingaggiata Lorene Scafaria. E Scott, 86 anni, è ora in trattative per subentrare.