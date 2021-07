I Foo Fighters suonano i Bee Gees: guarda il video di ‘You Should Be Dancing’

I Foo Fighters hanno pubblicato il video di You Should Be Dancing, uno dei classici dei Bee Gees che farà parte di Hail Satin, il disco di cover – che uscirà a nome Dee Gees – che la band ha registrato per il Record Store Day.

I Foo Fighters avevano già suonato il pezzo a febbraio, durante il programma di Joe Wiley per BBC Radio 2. Nel video, Dave Grohl e gli altri – purtroppo senza le camice sbottonate anni ’70 della foto promo – suonano il pezzo insieme a delle coriste, illuminati da luci fluorescenti.

«In studio» ha detto Grohl, «avevamo ogni giorno una lista di cose da fare. Quel giorno c’era scritto: “Registrare una cover per Jo”. Qualcuno ha chiesto: “Hai visto quel documentario sui Bee Gees?”. Ero l’unico, forse sull’intero pianeta, a non averlo visto. È così che è venuta fuori l’idea di fare un pezzo dei Bee Gees e di farlo come i Bee Gees. Ho cominciato a cantare ed è stato facile, l’interpretazione più facile della mia vita: nel giro di sei minuti avevo finito. Avrei dovuto cantare così negli ultimi 25 anni!».

Hail Satin conterrà 10 pezzi. Cinque sono classici del mondo dei Bee Gees – oltre a You Should Be Dancing ci sono Night Fever, Tragedy e More Than a Woman, più Shadow Dancing di Andy Gibb –, gli altri sono nuove versioni di alcuni pezzi di Medicine at Midnight, l’ultimo disco dei Foo Fighters. L’album, che secondo la band «va ascoltato coi peli del petto di fuori e una catenina con un cucchiaino d’oro al collo», uscirà il 17 luglio.