Chrissie Hynde ai fan più accaniti dei Pretenders: «Lasciate la prima fila dei concerti agli altri»

Chrissie Hynde ha chiesto ai fan più accaniti dei Pretenders, quelli che si spostano da una città all’altra per vedere più concerti dello stesso tour, di lasciare ad altri la prima fila.

«Anzitutto», scrive la rocker sui social, «grazie a tutti quelli che sono venuti a vederci dal vivo. Il tour di quest’anno sta finendo ed è stato un vero piacere. Città fantastiche, pubblici fantastici. Ci siamo divertiti parecchio a suonare per voi».

«C’è una una cosa che ci sentiamo in dovere di spiegare. L’obiettivo di una tournée è suonare ogni sera davanti a facce nuove. È per questo che andiamo in tour! Quindi, se siamo a Edimburgo (come stasera), non vediamo l’ora di vedere la gente del posto. È quel che rende l’esperienza ogni sera nuova».

«Apprezziamo chi ci segue per più date, perciò non offendetevi se vi chiediamo di spostarvi dalla prima fila. Vi chiediamo solo di dare una chance ai fan locali. Solo così l’esperienza è per noi sempre nuova… soprattutto dopo tanti mesi in tour. See you later!».