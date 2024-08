Chappell Roan, Sabrina Carpenter e Camila Cabello si esibiranno ai VMAs 2024

Inizia a definirsi il programma per i prossimi VMAs, i Video Music Awards di Mtv. L’evento, che si terrà il prossimo 11 settembre all’UBS Arena di Elmont, New York, ha annunciato i primi artisti che si esibiranno durante la cerimonia.

I VMAs puntano forte sul pop contemporaneo e sulle donne che, in questo momento, lo stanno comandando. I nomi annunciato sono infatti quelli di Chappell Roan, Sabrina Carpenter e Camila Cabello, tutte e tre nel miglior anno della loro carriera, a cui seguiranno anche GloRilla e Rauw Alejandro.

Sul lato nomination, invece, comanda Taylor Swift con 10, seguita da Post Malone che si ferma a 9. Più staccati Sabrina Carperter, Eminem e Ariana Grande con 6.

Affirmative – The first set of performers at the 2024 #VMAs are ready for launch ✨🚀

🎤 @Camila_Cabello

🎤 @ChappellRoan

🎤️@GloTheofficial

🎤️@rauwalejandro

🎤️@SabrinaAnnLynn

Catch their performances on Wednesday, September 11th – over & out!!! 📻

— MTV (@MTV) August 12, 2024