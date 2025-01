Björk: «Spotify è probabilmente la cosa peggiore capitata ai musicisti»

Spotify potrebbe essere la cosa peggiore capitata ai musicisti. In un’intervista rilasciata alla testata svedese Dagens Nyheter, Björk ha parlato del mondo della musica odierna e sul rapporto tra dischi e concerti nell’economia degli artisti.

«Mi ritengo fortunata perché non devo più guadagnare dai tour, che è invece la cosa che i musicisti più giovani sono costretti a fare. Da questo punto di vista, Spotify è probabilmente la cosa peggiore che sia mai capitata ai musicisti. La cultura della streaming ha cambiato la società e una generazioni di artisti».

Ma è comunque in streaming – su Apple Music, non su Spotify – che a partire da questa notte alle 4 ora italiana potremo vedere una performance di Björk che resterà poi disponibile sulla piattaforma. È Cornucopia, il progetto che è passato anche in Italia. L’esibizione è stata registrata a Lisbona e viene presentata come «uno spettacolo di animazione digitale unico nel suo genere, con sipari in movimento e immagini VR del XXI secolo che vengono trasportate in un teatro del XIX secolo».

Björk Cornucopia: Trailer

Björk l’ha definito come uno show «post ottimista» in cui incita ad andare oltre la protesta («gridare sempre più forte non funziona più») e cercare soluzioni per la crisi climatica. «Possiamo ancora scegliere», ha detto a Zane Lowe in un’intervista che anticipa lo streaming di Cornucopia. «Possiamo ancora creare un nuovo accordo di Parigi sul clima e questa volta onorarlo».

In questo momento Björk è impegnata a tirare fuori nuove idee per un album. «Visto il ritmo con cui lavoro», ha detto a Dagens Nyheter, «prima di morire probabilmente farò al massimo altri cinque dischi».