Björk a Milano il 12 settembre con il ‘Cornucopia Tour’. Tutte le info

Manca sempre meno alle due date italiane di Björk previste per il 12 settembr a Milano e il 23 settembre a Bologna. Le prevendite sono aperte su Ticketone, Ticketmaster e Vivaticket.

Cinque anni di assenza in Italia, un tour europeo alle porte per attraversare il continente, dal Portogallo alla Repubblica Ceca, e, sì, stavolta anche da noi. Björk è pronta a farci sognare con una nuova, grande produzione e uno spettacolo unico che ha raccolto pareri entusiasti al The Shed di New York, residenza artistica della cantante. Una performance nata per unire gli ultimi due album in studio dell’artista islandese, Utopia (2017) e Fossora, uscito nel 2022.

In merito alla partenza del tour, che avrà il suo kick off il primo settembre, a Lisbona, Björk ha dichiarato: «Cornucopia è sempre stato inteso come un mondo, sia per Utopia che per l’album appena pubblicato Fossora. Sono davvero entusiasta di far scontrare questi due mondi in anteprima, quest’autunno nel Sud dell’Europa».

Uno show che è un universo parallelo, assemblato attraverso immagini digitali create appositamente dai media artist Tobias Gremmler, Andy Huang, Nick Knight e M/M, che andranno a dialogare con la scenografia firmata da Chiara Stephenson. Presente sul palco anche le sette flautiste Viibra, e poi clarinettisti, un arpista, percussioni, elettroniche e una serie di strumenti su misura implementati nell’innovativo impianto sonoro surround comprensivo di camera di riverbero personalizzata.

Il primo appuntamento italiano è al Mediolanum Forum di Milano per il 12 settembre. Qui, invece, tutte le date del tour:

01/09 – Altice Arena, Lisbon, Portugal

04/09 – WiZink Centre, Madrid, Spain

08/09 – Accor Arena, Paris, France

12/09 – Mediolanum Forum, Milan, Italy

16/09 – O2 Arena, Prague, Czech Republic

19/09 – Wiener Stadthalle, Vienna, Austria

23/09 – Unipol Arena, Bologna, Italy

18/11 – Tauron Arena, Krakow, Poland

21/11 – Barclays Arena, Hamburg, Germany

24/11 – Quaterback Immodilien Arena, Leipzig, Germany

28/11 – Hallenstadion, Zurich, Switzerland

02/12 – Zénith, Nantes, France

05/12 – Arkéa Arena, Bordeaux, France

