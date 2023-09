Il ‘Cornucopia Tour’ di Björk arriva a Milano. Tutte le info per il concerto del 12 settembre

Il 12 settembre si avvicina, e lo show sarà da non perdere. Questa la data della prima delle tappe italiane del Cornucopia Tour di Björk, che, tra meno di due settimane, porterà al Mediolanum Forum una nuova, grande produzione. Le prevendite sono aperte su Ticketone, Ticketmaster e Vivaticket.

Un viaggio in mondi paralleli e ancestrali, fatti di filamenti di sogno e foreste di funghi misteriosi. Queste le atmosfere dell’ultimo album in studio dell’artista, Fossora, che si unisce per il Cornucopia Tour all’album immediatamente precedente, Utopia, uscito nel 2017, per uno spettacolo che si preannuncia indimenticabile. Ancora di più perché la data di Milano staccherà il ritorno in Italia della cantante islandese dopo cinque anni di assenza.

Björk, che il primo settembre sarà a Lisbona per il kick-off del tour nella capitale portoghese, ha parlato del Cornucopia Tour come uno scontro tra due mondi, due immaginari che si uniscono per creare un universo nuovo, del tutto inedito. La produzione annovera immagini digitali create appositamente dai media artist Tobias Gremmler, Andy Huang, Nick Knight e M/M, in dialogo con la scenografia firmata da Chiara Stephenson. Sul palco saranno inoltre presenti Viibra, gruppo di sette talentuose flautiste, insieme a clarinettisti, un arpista, percussioni, elettroniche e una serie di strumenti su misura implementati nell’innovativo impianto sonoro surround comprensivo di camera di riverbero personalizzata.

L’appuntamento è dunque per il 12 settembre, al Mediolanum Forum di Milano. Björk sarà poi di nuovo in Italia il 23 settembre, a Bologna, per una nuova data del Cornucopia Tour.

Le date complete del tour:

01/09 – Altice Arena, Lisbon, Portugal

04/09 – WiZink Centre, Madrid, Spain

08/09 – Accor Arena, Paris, France

12/09 – Mediolanum Forum, Milan, Italy

16/09 – O2 Arena, Prague, Czech Republic

19/09 – Wiener Stadthalle, Vienna, Austria

23/09 – Unipol Arena, Bologna, Italy

18/11 – Tauron Arena, Krakow, Poland

21/11 – Barclays Arena, Hamburg, Germany

24/11 – Quaterback Immodilien Arena, Leipzig, Germany

28/11 – Hallenstadion, Zurich, Switzerland

02/12 – Zénith, Nantes, France

05/12 – Arkéa Arena, Bordeaux, France

Radio Monte Carlo sarà la radio ufficiale dell’evento per le due date italiane.